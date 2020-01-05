Сборная Германии разгромила Казахстан в решающем матче за право играть на МЧМ-2021

Сборная Германии разгромила команду Казахстана со счётом 6:0 в третьем матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира.

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Таким образом, в серии до двух побед счёт стал 2-1 в пользу команды Тобиаса Абштрайтера. Сборная Казахстана покидает элитный дивизион молодёжного чемпионата мира. Казахстан и Германия оказались в данном раунде, потому что заняли последние места в своих группах.

В первом периоде счёт открыл лидер немецкой команды Доминик Бокк. Судьба встречи решилась во втором периоде, когда в течение четырёх минут немцы забросили четыре шайбы, авторами которых стали Бокк, Тим Фляйшер, Лукас Райхель и Никлас Хайнцингер. В заключительной трети окончательный счёт установил Эрик Мик.

В 2021 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Австрии, которая заменит команду Сергея Старыгина.