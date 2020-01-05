Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юрзинов: это был матч уровня плей-офф, в овертайме больше повезло «Ак Барсу»

Юрзинов: это был матч уровня плей-офф, в овертайме больше повезло «Ак Барсу»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

«Хочу поздравить всех с Новым годом. По игре что хочу сказать – это был матч уровня плей-офф, к сожалению, третий и четвёртый голы мы пропустили достаточно курьёзные. В овертайме больше повезло сопернику.

Как оцениваю игру Основина и Михеева, которые в результате обмена перешли в «Трактор»? Я считаю, что это хороший обмен для обеих команд. Для нас это вовремя – у нас в ротации есть всего один игрок, ряд хоккеистов травмированы. Это, конечно, проблема, но мы будем сражаться каждый матч», — приводит слова Юрзинова пресс-служба «Ак Барса».

Квартальнов: «Трактор» сейчас на ходу, «Ак Барсу» было очень непросто
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020