Юрзинов: это был матч уровня плей-офф, в овертайме больше повезло «Ак Барсу»
Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Ак Барсом» (3:4 ОТ).
Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20
«Хочу поздравить всех с Новым годом. По игре что хочу сказать – это был матч уровня плей-офф, к сожалению, третий и четвёртый голы мы пропустили достаточно курьёзные. В овертайме больше повезло сопернику.
Как оцениваю игру Основина и Михеева, которые в результате обмена перешли в «Трактор»? Я считаю, что это хороший обмен для обеих команд. Для нас это вовремя – у нас в ротации есть всего один игрок, ряд хоккеистов травмированы. Это, конечно, проблема, но мы будем сражаться каждый матч», — приводит слова Юрзинова пресс-служба «Ак Барса».
Квартальнов: «Трактор» сейчас на ходу, «Ак Барсу» было очень непросто
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