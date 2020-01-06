Брагин: Канада в группе получила, поэтому сегодня от обороны сыграла. Ничем не удивила

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2020 года.

«Тот стиль игры, который мы показали на этом чемпионате мира – это будущее российского хоккея. Давно не было такой команды. Мы всегда играли с позиции силы, но, скажем так, помогли сопернику выиграть.

Эмоции снова захлестнули ребят сегодня. Очень импульсивный этот состав. Всё было близко, но… Что здесь комментировать, вы всё видели. Никаких вопросов нет к ребятам, все выкладывались на сто процентов, и даже больше. Как раз характер здесь был, эмоции подвели. Мы старались с этим бороться, успокаивали, но не получилось. Если бы была возможность что-то изменить, то меньше бы инициативы дали игрокам.

Канадцы ничем не удивили. Они практически весь матч играли от обороны, мы, в общем-то, ожидали это. Игра в группе с ними получилась открытой, и Канада получила. Поэтому сейчас сделала акцент на оборону. О чём говорил во время тайм-аута? Рассказывал, как правильно играть, большинство у нас было. Не могу сказать, что сегодня было Баффало наоборот. Совсем другой матч, никакого сравнения. По поводу эффективности нового тренерского штаба молодёжки лучше всего говорит качество игры. Конечно, мы были единомышленниками. Итог турнира? Повторю, мы очень качественный хоккей показали», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.