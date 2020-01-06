Уткин — о трансляции двух финалов МЧМ: а не звонил ли Брагину с поздравлениями Путин?

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с трансляцией на «Матч ТВ» финала МЧМ-2011 в тот же самый момент, когда на Первом канале шла трансляция финала МЧМ-2020. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России, хотя россияне проиграли Канаде со счётом 3:4.
«Вот в чём вопрос. О двух трансляциях. А не звонил ли после матча главному тренеру Брагину с поздравлениями Путин? Жаль, что правды не узнаем», – написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру с командой Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». Но начиная с полуфинала матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. Многие болельщики начали смотреть МЧМ только с финального матча, поэтому по привычке включили спортивный канал.
- 6 января 2020
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