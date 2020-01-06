Вчера, 5 января, завершился молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. Сборная России заняла на турнире второе место, проиграв команде Канады в финальном матче со счётом 3:4. На «Чемпионате» стартовал опрос «Должен ли Валерий Брагин продолжить работу с молодёжной сборной России?».

Пройти опрос можно на Quiz.



Российская команда проиграла девятый из 13 финалов мировых молодёжных первенств. Ранее сборная России довольствовалась серебряными медалями в 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2012, 2015 и 2016 годах.



До этой встречи сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.