Вчера, 5 января, завершился молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. Сборная России заняла на турнире второе место, проиграв команде Канады в финальном матче со счётом 3:4. На «Чемпионате» стартовал опрос «Должен ли Валерий Брагин продолжить работу с молодёжной сборной России?».
Пройти опрос можно на Quiz.
Российская команда проиграла девятый из 13 финалов мировых молодёжных первенств. Ранее сборная России довольствовалась серебряными медалями в 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2012, 2015 и 2016 годах.
До этой встречи сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
- 6 января 2020
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