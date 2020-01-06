«Авангард» — «Барыс»: стали известны составы команд на матч КХЛ

Сегодня, 6 января, в Балашихе состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» будет принимать «Барыс». Встреча начнётся в 17:30 мск.
Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Авангард» — «Барыс».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Зернов — Бек;
Манухов — Франсон, Клинкхаммер — Макмиллан — Пьянов;
Мартынов — Ручкин, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Дедунов — Стась — Грачёв.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Метальников, Акользин — Бойд — Шевченко;
Маклюков — Диц, Старченко — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Валк— Шестаков;
Орехов — Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
- 6 января 2020
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