Ковальчук: надеюсь, что дам фанатам больше поводов скандировать моё имя
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3) поделился ощущениями от дебюта за канадский клуб.
«Это были несколько отличных дней, я был в восторге. Прекрасная атмосфера, отличные партнёры и атмосфера в раздевалке. Это было очень важно для меня. Как я оценю свою игру? Конечно, мне нужно прибавлять. Тренер дал мне сегодня много игрового времени, и во второй половине матча я постепенно начал ощущать себя лучше. Буду стараться прибавить как можно быстрее.
Слышал ли я крики фанатов: «Кови, Кови»? Это было здорово. Но я надеюсь, что дам им больше поводов, чтобы скандировать моё имя», — сказал Ковальчук после матча, в котором сделал результативную передачу.
Ковальчук стал третьим по возрасту игроком «Монреаля», набравшим очко в дебютном матче
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