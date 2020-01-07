Ковальчук: надеюсь, что дам фанатам больше поводов скандировать моё имя

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3) поделился ощущениями от дебюта за канадский клуб.

«Это были несколько отличных дней, я был в восторге. Прекрасная атмосфера, отличные партнёры и атмосфера в раздевалке. Это было очень важно для меня. Как я оценю свою игру? Конечно, мне нужно прибавлять. Тренер дал мне сегодня много игрового времени, и во второй половине матча я постепенно начал ощущать себя лучше. Буду стараться прибавить как можно быстрее.

Слышал ли я крики фанатов: «Кови, Кови»? Это было здорово. Но я надеюсь, что дам им больше поводов, чтобы скандировать моё имя», — сказал Ковальчук после матча, в котором сделал результативную передачу.