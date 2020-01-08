38-летний Уильямс возобновил карьеру и вернулся в «Каролину» до конца сезона

«Каролина Харрикейнз» заключил контракт до конца сезона с нападающим Джастином Уильямсом, информирует пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. Контракт предусматривает базовую зарплату в $ 700 тыс. и потенциальные бонусы на сумму в $ 1,3 млн, которые будут выплачены Джастину в случае успешной игры в регулярном сезоне и Кубке Стэнли.
В прошлом сезоне ветеран НХЛ набрал 53 (23+30) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 7 (4+3) баллами в 15 матчах Кубка Стэнли. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли помог «Каролине» дойти до финала Восточной конференции.
Весной канадец провёл девятый матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ). В межсезонье 38-летний Джастин взял паузу в карьере.
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