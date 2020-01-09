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Кузнецов выполнил голевую передачу на Врану, находясь спиной к партнёру. Видео

Кузнецов выполнил голевую передачу на Врану, находясь спиной к партнёру. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. В середине первого периода он стянул на себя двух игроков «Флайерз», уехал с шайбой в угол чужой зоны и выдал оттуда гениальную передачу на пятачок, которой воспользовался Якуб Врана. Кузнецов в момент передачи располагался спиной к партнёру.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий продлил результативную серию до семи матчей. Всего в нынешнем сезоне на его счету 16 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата.

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