Худобин вышел на второе место в сезоне НХЛ по коэффициенту надёжности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин совершил 30 сейвов, благодаря чему одержал личную пятую победу подряд. Всего в 18 матчах чемпионата (15 в старте) Антон одержал 11 побед, пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы и отражая 93,3% бросков.

При этом Худобин вышел на второе место в сезоне НХЛ по коэффициенту надёжности, уступая только голкиперу «Питтсбург Пингвинз» Тристану Джерри (2,04). Статистика ведётся для голкиперов, проведших не менее 14 матчей в чемпионате. По проценту отражённых бросков Антон также располагается на втором месте, уступая тому же Джерри (93,4%).