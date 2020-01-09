В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Голкипер «Далласа» Антон Худобин совершил 30 сейвов, благодаря чему одержал личную пятую победу подряд. Всего в 18 матчах чемпионата (15 в старте) Антон одержал 11 побед, пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы и отражая 93,3% бросков.
При этом Худобин вышел на второе место в сезоне НХЛ по коэффициенту надёжности, уступая только голкиперу «Питтсбург Пингвинз» Тристану Джерри (2,04). Статистика ведётся для голкиперов, проведших не менее 14 матчей в чемпионате. По проценту отражённых бросков Антон также располагается на втором месте, уступая тому же Джерри (93,4%).
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