Капризов: о снайперской гонке все говорят, конечно, хочется везде быть первым

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу «Автомобилиста». Капризов стал автором одного из голов, эта шайба стала для него 22-й в сезоне.

«Отдохнул нормально, поэтому и забиваю много сейчас. Нет, на Новый год про результативность ничего не загадывал. Пусть при мне останется, что загадал. Дай бог, конечно, чтобы дальше забивал, чтобы команда выигрывала.

О снайперской гонке все говорят, так что приходится следить. Знаю, кто рядом со мной идёт. Конечно, хочется быть везде первым. Дай бог, превзойду прошлогодний результат — 30 голов в регулярке. Но главное — это в хорошей форме подойти к плей-офф", — цитирует Капризова РИА «Новости».