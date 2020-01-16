Ковальчук — о шансах на плей-офф: матчи до перерыва на Матч звёзд имеют огромное значение

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук прокомментировал турнирную ситуацию команды, которая после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (1:4) на семь очков отстаёт от последнего кубкового места в Восточной конференции.



«В «Монреале» особенный коллектив, мне оказали очень тёплый приём. Мне очень нравится группа лидеров команды — Ши Уэбер, Кэри Прайс. Мы знали друг друга раньше, но никогда не играли вместе. Я верю, что когда вернуться травмированные, то в раздевалке будут особая атмосфера. Мы никогда не сдадимся, не опустим руки, а важность матчей перед перерывом на «Олл стар гейм» просто огромна. Будем идти от матча к матчу и посмотрим, что из этого получится.



Что касается меня, то я возвращаюсь к своей игровой форме. Первый матч был сыгран на эмоциях, это адреналин тебя несёт. Но потом были три матча за четыре дня, так что адаптация заняла немного времени. Но последние несколько матчей я чувствую себя хорошо, мои ноги стали лучше. Лучше должны стать и мои решения с шайбой. Нам всем нужно сейчас немного упростить игру, делать больше бросков, потому что иногда мы пытаемся выполнить лишнюю передачу. Мы должны упростить игру, и я в том числе.



Мы чувствуем, что возвращаемся в нужное русло, травмированные парни поправляются. Наша команда играет быстро, и если мы будем продолжать это делать, то будем в хорошей форме. Я ценю, что «канадцы» дали мне шанс. Буду усердно работать и посмотрим, к чему нас это приведёт», — приводит слова Ковальчука Sportsnet.



Из последних 13 матчей «Монреаль» проиграл 10, а до перерыва на Матч звёзд «Канадиенс» осталось сыграть в гостях с «Филадельфией» и дома — с «Вегасом».

Sportsnet: успех Ковальчука может стать поводом для его обмена из «Монреаля» в дедлайн