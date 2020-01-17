Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бекстрём: Овечкин всегда играет лучше, когда немного взбешён

Бекстрём: Овечкин всегда играет лучше, когда немного взбешён
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Напомним, что в первом периоде россиянину разбили лицо, а после этого он оформил 25-й в карьере хет-трик.

«Овечкин всегда играет лучше, когда немного взбешён. Так уж получается. Он взбесился, забил два, а потом только оставалось ждать третьего. Это история Ови», — приводит слова Бекстрёма Washington Post.

Овечкин забил 29-й, 30-й и 31-й голы в сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марио Лемье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 689 точных бросков, на счету занимающего 10-е место легендарного канадца — 690.

Овечкин: после удара клюшкой в лицо я обезумел и решил сам наказать соперника
Русских лучше не злить! Овечкину разбили лицо — он ответил хет-триком!
Игрок, который считал Овечкина своим кумиром, двинул ему клюшкой в лицо — Александр отомстил голами.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020