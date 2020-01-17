Бекстрём: Овечкин всегда играет лучше, когда немного взбешён
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Напомним, что в первом периоде россиянину разбили лицо, а после этого он оформил 25-й в карьере хет-трик.
«Овечкин всегда играет лучше, когда немного взбешён. Так уж получается. Он взбесился, забил два, а потом только оставалось ждать третьего. Это история Ови», — приводит слова Бекстрёма Washington Post.
Овечкин забил 29-й, 30-й и 31-й голы в сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марио Лемье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 689 точных бросков, на счету занимающего 10-е место легендарного канадца — 690.
Овечкин: после удара клюшкой в лицо я обезумел и решил сам наказать соперника
Русских лучше не злить! Овечкину разбили лицо — он ответил хет-триком!
Игрок, который считал Овечкина своим кумиром, двинул ему клюшкой в лицо — Александр отомстил голами.
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