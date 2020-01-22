Куинн: «Рейнджерс» могли бы выиграть и без Панарина, но с ним мы намного сильнее

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) ответил на вопрос, как сильно повлияло на игру команды отсутствие в составе лучшего бомбардира «синеурабашечников» в сезоне Артемия Панарина.
«Очень. На самом деле я был уверен, что сегодня „Рейнджерс“ могли бы выиграть этот хоккейный матч и без Панарина в составе. Но очевидно, что с Панариным мы являемся намного более сильной командой», — сказал Куинн в эфире клубного телевидения.
28-летний Панарин, подписавший минувшим летом семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+22» и 14 минутах штрафного времени.
- 22 января 2020
-
11:01
-
10:32
-
10:13
-
10:07
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:35
-
08:05
-
07:37
-
07:23
-
07:20
-
07:12
-
07:00
-
06:34
-
06:25
-
06:15
-
06:13
-
06:06
-
05:52
-
05:17
-
00:05
- 21 января 2020
-
23:54
-
23:40
-
23:25
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:30