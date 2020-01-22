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Куинн: «Рейнджерс» могли бы выиграть и без Панарина, но с ним мы намного сильнее

Куинн: «Рейнджерс» могли бы выиграть и без Панарина, но с ним мы намного сильнее
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) ответил на вопрос, как сильно повлияло на игру команды отсутствие в составе лучшего бомбардира «синеурабашечников» в сезоне Артемия Панарина.

«Очень. На самом деле я был уверен, что сегодня „Рейнджерс“ могли бы выиграть этот хоккейный матч и без Панарина в составе. Но очевидно, что с Панариным мы являемся намного более сильной командой», — сказал Куинн в эфире клубного телевидения.

28-летний Панарин, подписавший минувшим летом семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+22» и 14 минутах штрафного времени.

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