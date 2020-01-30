Якупов: «Авангард» — непростая команда, не хотят отдавать периметр, с которого забивают

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 1:0 Б.

«Наверное, надо подправить реализацию. Может, чуть-чуть боялись идти ближе к воротам, хотя были возможности. Где-то, может, осторожно играли. Но ребята старались, моменты создавали. Не считаю, что мы ходили вокруг да около. Ребята лезли, было несколько острых моментов, которые могли решить игру. «Авангард» — тоже непростая команда, не хотят просто так отдавать периметр, с которого забивают. Надо было добивать, идти вовнутрь, стараться затолкать шайбу.

Месяц до плей-офф, в оставшихся в регулярке играх надо сыграть приблизительно так же, как мы играли сегодня. Должны настраиваться и быть готовыми ко всему. За эти матчи мы должны немного подкорректировать маленькие моменты. В плей-офф будет всё намного плотнее, поэтому надо подкрутить гайки, подмонтировать мелочи. Осталось восемь матчей, нужно хорошо и ответственно подойти к ним, чтобы с позитивным настроем и правильной игрой начать плей-офф.

На «Спартак» будем настраиваться, как обычно. Сейчас отдохнём, пару дней перерыва есть, чтобы отвлечься. Потом будет наша ежедневная рутина, ничего сверхъестественного. Надо готовиться к любой команде, нельзя давать слабину, будь то «Авангард» или «Спартак». На нас все настраиваются на сто процентов, нам надо навязывать свою игру с первой минуты, стараться как можно меньше допускать ошибок, играть «пять впереди, пять сзади», помогать друг другу», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.