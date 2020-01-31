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Панарин восстановился после травмы и готов сыграть с «Детройтом»

Панарин восстановился после травмы и готов сыграть с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восстановился после травмы верхней части тела и готов принять участие в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», сообщает официальный сайт НХЛ.

«Панарин восстановился на 100% и готов играть», — цитирует слова главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна сайт НХЛ.

Панарин пропустил последнюю игру перед паузой на Матч всех звёзд НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:4.

28-летний российский нападающий, набрав 68 (26+42) очков в 47 матчах, занимает 5-е место в лиге по результативности и является лучшим бомбардиром клуба.

Панарин вошёл в топ-5 лучших игроков первой части сезона НХЛ по версии TSN, Овечкин – 10-й
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