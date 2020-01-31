Панарин восстановился после травмы и готов сыграть с «Детройтом»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восстановился после травмы верхней части тела и готов принять участие в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», сообщает официальный сайт НХЛ.

«Панарин восстановился на 100% и готов играть», — цитирует слова главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна сайт НХЛ.

Панарин пропустил последнюю игру перед паузой на Матч всех звёзд НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:4.

28-летний российский нападающий, набрав 68 (26+42) очков в 47 матчах, занимает 5-е место в лиге по результативности и является лучшим бомбардиром клуба.