Третьяк: в СКА много молодёжи, Брагин её хорошо знает

Президент Федерации хоккея России (ФХЛ) Владислав Третьяк прокомментировал включение главного тренера молодёжной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб СКА.

«Правильно, что Брагина привели в СКА: там много молодых игроков, нужно, чтобы он сейчас почувствовал уровень, так как в Континентальной хоккейной лиге он давно не работал. Сейчас он едет на Евротур, и мы посмотрим на его взаимодействие с главным тренером. В команде немало молодёжи, Брагин её хорошо знает, поэтому посмотрим, как команда сыграет на таком уровне.

СКА взял молодых ребят, и они очень хорошо играют, забивают, показывают качественный хоккей. Благодарим клуб, что внедряет молодых игроков и даёт им возможность закрепиться, попробовать, сдать экзамен в КХЛ. Мы бы хотели, чтобы другие клубы, где есть перспективные игроки, могли задействовать их в основе», — цитирует Третьяка ТАСС.