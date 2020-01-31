Третьяк: в СКА много молодёжи, Брагин её хорошо знает

Президент Федерации хоккея России (ФХЛ) Владислав Третьяк прокомментировал включение главного тренера молодёжной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб СКА.
«Правильно, что Брагина привели в СКА: там много молодых игроков, нужно, чтобы он сейчас почувствовал уровень, так как в Континентальной хоккейной лиге он давно не работал. Сейчас он едет на Евротур, и мы посмотрим на его взаимодействие с главным тренером. В команде немало молодёжи, Брагин её хорошо знает, поэтому посмотрим, как команда сыграет на таком уровне.
СКА взял молодых ребят, и они очень хорошо играют, забивают, показывают качественный хоккей. Благодарим клуб, что внедряет молодых игроков и даёт им возможность закрепиться, попробовать, сдать экзамен в КХЛ. Мы бы хотели, чтобы другие клубы, где есть перспективные игроки, могли задействовать их в основе», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 31 января 2020
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