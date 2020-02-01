Рирден: нам очень повезло быть свидетелями невероятного вклада Овечкина в хоккей
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал очередное достижение капитана команды Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3) Овечкин оформил дубль. Теперь в активе россиянина 695 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 8-е место в списке снайперов НХЛ, обогнав Марка Мессье.
«Нам очень повезло, что Овечкин выступает за «Вашингтон». Повезло быть свидетелями его невероятного вклада в игру, везёт и фанатам, которые видят его игру более 40 раз за год.
Мы — счастливчики, ведь мы тренируем Овечкина, играем в хоккей с парнем, который преследует невероятный рекорд, не останавливаясь на достигнутом», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.
Овечкин вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, обогнав Мессье
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