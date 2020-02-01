Карлсон — о результативности Овечкина: думаю, всё дело в его характере
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал очередное достижение капитана команды Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3) Овечкин отправил в ворота соперника две шайбы. Теперь в активе россиянина 695 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 8-е место в списке снайперов НХЛ, обогнав Марка Мессье.
«В последних матчах он здорово играл. Он всегда голоден до побед, очень хочет забивать. Конечно, здорово забрасывать шайбы. Приятно видеть такую страсть в игре Овечкина, неважно, забрасывает он первую шайбу в НХЛ или нынешнюю. Думаю, всё дело в его характере, в том, кем он является на самом деле», — цитирует Карлсона пресс-служба НХЛ.
Рирден: нам очень повезло быть свидетелями невероятного вклада Овечкина в хоккей
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