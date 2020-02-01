Овечкин: надеюсь, когда сын вырастет и узнает, чем занимается его папа, он будет гордиться

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как изменилась его жизнь с рождением ребёнка.

«Что изменилось, когда я стал отцом? Могу сказать, что это здорово, когда у тебя есть ребёнок. У меня мальчик, мы часто играем хоккейными клюшками, мячом. Я надеюсь, что когда он вырастет и узнает, чем занимается его папа, то будет гордиться мной.

Что самое трудное в отцовстве? Иногда ребёнок бывает не в духе или не хочет спать. Тогда ты просто пытаешься развеселить его, но это бывает нелегко, потому что он ещё не говорит и мы не знаем, о чём он думает, что ему требуется. Могу сказать, что у него уже видны хорошие руки.

Чем я буду заниматься, когда закончу с хоккеем? Не знаю, пока не думал об этом», — цитирует Овечкина The Hockey News.