Посол США в России: Овечкин — мой любимый хоккеист, квинтэссенция русского

Посол США в России Джон Салливан в беседе с журналистами назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина своим любимым хоккеистом и лучшим игроком в мире.
«Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб — «Вашингтон». Это Александр Овечкин, он скоро достигнет отметки в 700 голов. По моему скромному мнению, Овечкин — лучший игрок во всём мире. Я ещё с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдёт.
Овечкин — квинтэссенция русского. Сейчас ему 34, но я помню, когда ему было 18 и он был ещё подростком. Когда он забрасывал шайбу, видны были страсть и радость подростка. Сейчас ему 34, и эти эмоции у него остались, ему по-прежнему это нравится.
Я видел, как он забросил первую шайбу в НХЛ. Однажды — я надеюсь, очень не скоро — он забросит последнюю. Надеюсь, я буду ещё жив и увижу это. Он особенный игрок, особенный человек и отличный посол игры. Он любит игру и жизнь, это можно видеть по его лицу, по тому, как он общается с болельщиками и товарищами по команде. Его трудно не любить», — цитирует Салливана ТАСС.
- 1 февраля 2020
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