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Лебрюн считает, что «Монреаль» может отказаться от обмена Ковальчука

Лебрюн считает, что «Монреаль» может отказаться от обмена Ковальчука
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере» поделился мнением о возможном будущем российского нападающего Илья Ковальчука в «Монреале».

По версии Лебрюна, Ковальчук с хорошей игрой и небольшой зарплатой является активом для ряда других клубов Национальной хоккейной лиги. При этом, «Монреаль» ценит его положительное влияние, как на площадке, так и в команде и рассмотрит возможность оставить его в клубе, жертвуя хорошим драфт-пиком.

Ковальчук в январе подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.

Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн.

За «Монреаль» Ковальчук забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 играх сезона.

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