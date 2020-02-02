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Петерссон не сыграет за сборную на Евротуре. Крикунов критиковал Федерацию хоккея Швеции

Петерссон не сыграет за сборную на Евротуре. Крикунов критиковал Федерацию хоккея Швеции
Хоккей / КХЛ 0

Федерация хоккея Швеции в официальном «твиттере» сообщила об изменениях в составе национальной команды на домашний этап Евротура.

Отмечается, что из-за болезни в Шведских хоккейных играх не примет участия форвард московского «Динамо» Андре Петерссон. Его заменит нападающий «Ферьестада» Маркус Нильссон, для которого это первый вызов в сборную Швеции.

Статистика Андре Петерссона в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020

Ранее главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов раскритиковал решение главного тренера сборной Швеции Юхана Гарпенлёва вызвать в команду на домашний этап Евротура форварда бело-голубых. Шведский форвард в последний раз сыграл за «Динамо» 16 января, после чего пропустил четыре матча из-за болезни.

Крикунов — о Петерссоне: позвоните в федерацию Швеции. Они там вообще смотрят или нет?
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