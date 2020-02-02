Куинн — о «Рейнджерс»: лучше иметь трёх хороших голкиперов, чем не иметь ни одного

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:0) прокомментировал удачное возвращение в состав голкипера Хенрика Лундквиста.

Перед матчем с «Ред Уингз» 37-летний голкипер пропустил почти месяц. В последний раз Хенрик выходил на лёд 12 января 2020 года и пропустил пять шайб в матче с «Сент-Луис Блюз». После этого ворота «Рейнджерс» защищали Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а ветеран «Рейнджерс» неизменно оставался в запасе.

«Это странно. Знаю, что Лундквист не играл пять матчей подряд. Три из них — с «Айлендерс», а Георгиев проявил себя очень хорошо. Если бы мы не играли с одной командой три раза подряд, он бы выходил на лёд. Лучше иметь трёх хороших вратарей, чем не иметь ни одного», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.