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Куинн — о «Рейнджерс»: лучше иметь трёх хороших голкиперов, чем не иметь ни одного

Куинн — о «Рейнджерс»: лучше иметь трёх хороших голкиперов, чем не иметь ни одного
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:0) прокомментировал удачное возвращение в состав голкипера Хенрика Лундквиста.

Перед матчем с «Ред Уингз» 37-летний голкипер пропустил почти месяц. В последний раз Хенрик выходил на лёд 12 января 2020 года и пропустил пять шайб в матче с «Сент-Луис Блюз». После этого ворота «Рейнджерс» защищали Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а ветеран «Рейнджерс» неизменно оставался в запасе.

«Это странно. Знаю, что Лундквист не играл пять матчей подряд. Три из них — с «Айлендерс», а Георгиев проявил себя очень хорошо. Если бы мы не играли с одной командой три раза подряд, он бы выходил на лёд. Лучше иметь трёх хороших вратарей, чем не иметь ни одного», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Лундквист: не собираюсь лгать — лично для меня это был тяжёлый месяц
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