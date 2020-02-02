Карлсон: все мы должны сказать большое спасибо Овечкину и Кросби
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», который состоится сегодня, 2 февраля. В США матч называют противостоянием капитанов команд — Александра Овечкина и Сидни Кросби. По мнению Карлсона, оба хоккеиста оказали огромное влияние на развитие лиги.
«Их противостояние помогает игре. Они изменили хоккей за все эти годы, которые выступают на высоком уровне. И здорово, что они остаются на вершине НХЛ, хоть сейчас и появилось столько мастеровитых молодых игроков. Мы, представители хоккея, должны сказать им большое спасибо», — цитирует Карлсона пресс-служба НХЛ.
Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» начнётся в 20:30 мск.
Карлсон — о результативности Овечкина: думаю, всё дело в его характере
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