Форвард «Витязя» Моисеев из-за травмы не сыграет за олимпийскую сборную в Словакии
Нападающий «Витязя» Данила Моисеев не поможет олимпийской сборной России на турнире в Словакии, который будет проходить с 6 по 8 февраля. Форвард получил травму, из-за которой ему придётся пропустить от 7 до 10 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генменеджера «Витязя» Игоря Варицкого.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Моисеев в текущем сезоне в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Витязь» набрал 8 (5+3) очков. Ранее стало известно, что нападающий был вызван в олимпийскую сборную России для участия в турнире в Словакии.
Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
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