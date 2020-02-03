Кравец: многим не хватает опыта, мастерства и даже здоровья, чтобы играть с «Ак Барсом»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 5:2.
«Естественно, мы настраивались на «Ак Барс», понимали, что это сильная команда, готовились и просили ребят проявить характер, постараться выигрывать в борьбе.
Наверное, только более-менее в третьем периоде мы стали выкладываться, но, естественно, счёт уже был другой. Многим не хватает опыта, мастерства, где-то даже здоровья играть против такой команды, как «Ак Барс». Но через битву, старание и полную самоотдачу наращивается и физика, и кондиции, и мастерство. И, в конечном итоге, придут победы — просто нужно каждую игру бороться.
А так по игре мы, естественно, проиграли, по единоборствам и многим компонентам, поэтому результат закономерен. У нас впереди стыковые матчи, которые и определят результат нашей команды в этом сезоне, будем готовиться», — цитирует Кравца пресс-служба «Ак Барса».
- 3 февраля 2020
-
23:57
-
23:49
-
23:45
-
23:45
-
23:23
-
23:05
-
22:50
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:05
-
21:57
-
21:53
-
21:34
-
21:21
-
21:02
-
20:41
-
20:32
-
20:29
-
19:56
-
19:24
-
19:15
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:09
-
18:05
-
17:35
-
17:09
-
16:44
-
16:09