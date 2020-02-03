Кравец: многим не хватает опыта, мастерства и даже здоровья, чтобы играть с «Ак Барсом»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 5:2.

«Естественно, мы настраивались на «Ак Барс», понимали, что это сильная команда, готовились и просили ребят проявить характер, постараться выигрывать в борьбе.

Наверное, только более-менее в третьем периоде мы стали выкладываться, но, естественно, счёт уже был другой. Многим не хватает опыта, мастерства, где-то даже здоровья играть против такой команды, как «Ак Барс». Но через битву, старание и полную самоотдачу наращивается и физика, и кондиции, и мастерство. И, в конечном итоге, придут победы — просто нужно каждую игру бороться.

А так по игре мы, естественно, проиграли, по единоборствам и многим компонентам, поэтому результат закономерен. У нас впереди стыковые матчи, которые и определят результат нашей команды в этом сезоне, будем готовиться», — цитирует Кравца пресс-служба «Ак Барса».