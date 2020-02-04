Митчелл: свой последний хет-трик я сделал примерно 6-7 лет назад

27-летний канадский нападающий Нефтехимика» Зак Митчелл подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (6:2), а также поделился впечатлениями от своего хет-трика в этой встрече.

«Здорово, что мы сегодня сыграли как единое целое, начиная от вратаря заканчивая защитниками и нападающими. Все четыре звена сыграли просто прелестно и чудесно. Неважно, мы побеждаем или нет, мы все равно стараемся играть до конца, до последних секунд матча. Потому что даже если ты побеждаешь в первом и во втором периодах, ты можешь упустить победу, тем не менее.

Свой последний хет-трик я сделал примерно шесть-семь лет назад. Конечно, сегодня я хотел бы поблагодарить своих партнеров за то, что они помогли мне добиться такого результат.

Мы постарались сегодня сыграть с «Северсталью» на отлично. Мы одержали победу, потому что правильно выполнили установку тренера, а также придерживались нашей системы игры. Будем стараться и в дальнейшем работать в таком же темпе и радовать наших болельщиков, тогда и сможем добиться необходимого нам всем результата», — цитирует Митчелла пресс-служба «Нефтехимика».

Обыграв «Северсталь», «Нефтехимик» прервал серию из трёх поражений и набрал 52 очка в 54 встречах. Нижнекамцы занимают 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.



Митчелл в текущем сезоне КХЛ за «Нефтехимик» принял участие в 47 матчах, в которых набрал 25 (17+8) очков при показателе полезности «-9».