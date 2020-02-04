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Ткачёв: у московского «Динамо» очень душный дворец, поэтому трудно войти в тонус

Ткачёв: у московского «Динамо» очень душный дворец, поэтому трудно войти в тонус
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).

«Я считаю, мы играли самоотверженно, бились. Не повезло в моменте с незасчитанным голом и в целом с реализацией. Что не скажешь про соперника — «Динамо» как раз реализовало свои моменты. Нашёл ли я свою игру в «Локомотиве»? Просто стараюсь выкладываться по полной, да и партнёры помогают. Через работу пытаюсь войти в режим, который нужно.

Нам без разницы, с кем сражаться в плей-офф. Готовы противостоять любому сопернику. На самом деле в таком вопросе играют больше детали: маленькие площадки, например. Если это «Йокерит», то нам не нужно перестраиваться. У «Динамо» же очень душный дворец, поэтому очень трудно войти в тонус. Плюс ко всему бело-голубые здорово играют в большинстве. На этом надо заострить внимание», — цитирует игрока пресс-служба КХЛ.

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