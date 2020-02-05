Овечкин — первый игрок с сезона-2007/2008, забросивший 40 шайб за регулярку после 33 лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.
Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этому российский форвард обогнал нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. Капитан «Кэпиталз» в 11-й раз за карьеру в североамериканской лиге достиг отметки 40 шайб за регулярный чемпионат.
Примечательно, что 34-летний россиянин стал первым игроком за последние 12 лет в НХЛ, забросившим 40 шайб за сезон в возрасте 34 лет или старше. В сезоне-2007/2008 таким достижением отметился нападающий Даниэль Альфредссон, защищавший цвета «Оттавы Сенаторз». Шведскому форварду покорился рубеж в 35 лет. Всего за историю лиги лишь 10 игрокам, включая Овечкина, покорялась планка в 40 голов за чемпионат в возрасте 34 лет или старше.
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