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Куинн — о Лундквисте: нельзя относиться ко всем игрокам одинаково

Куинн — о Лундквисте: нельзя относиться ко всем игрокам одинаково
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что общается с голкипером Хенриком Лундквистом по поводу сократившегося игрового времени шведа.

«Нельзя относиться ко всем игрокам одинаково, но при этом нужно относиться к каждому игроку справедливо. Когда тебе 37 лет и за плечами такая карьера, как у Хенрика, плюс ты всё ещё остаёшься отличным голкипером, многое зависит от решений и разговоров», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

37-летний Лундквист принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, одержав 10 побед. 37-летний голкипер отражает 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,13.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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