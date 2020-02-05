Куинн — о Лундквисте: нельзя относиться ко всем игрокам одинаково

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что общается с голкипером Хенриком Лундквистом по поводу сократившегося игрового времени шведа.



«Нельзя относиться ко всем игрокам одинаково, но при этом нужно относиться к каждому игроку справедливо. Когда тебе 37 лет и за плечами такая карьера, как у Хенрика, плюс ты всё ещё остаёшься отличным голкипером, многое зависит от решений и разговоров», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



37-летний Лундквист принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, одержав 10 побед. 37-летний голкипер отражает 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,13.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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