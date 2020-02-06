Результаты матчей в НХЛ за 5 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3. «Рейнджерс», набрав 56 очков в 52 встречах, занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. «Мэйпл Лифс» (63) – 10-е. Команда Шелдона Кифа с одинаковым счётом уступила во втором матче кряду.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ. Хозяева проиграли во втором матче кряду, в свою очередь гости продлили победную серию до пяти матчей, вернув себе лидерство в Восточной конференции НХЛ и во всей лиге.