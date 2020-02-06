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Результаты матчей в НХЛ за 5 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 5 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3. «Рейнджерс», набрав 56 очков в 52 встречах, занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. «Мэйпл Лифс» (63) – 10-е. Команда Шелдона Кифа с одинаковым счётом уступила во втором матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Холл) – 07:36' (5x5)   1:1 Хитил (Деанджело, Стаал) – 08:50' (5x5)   2:1 Зибанеджад (Крайдер) – 17:18' (5x5)   3:1 Крайдер (Бучневич, Зибанеджад) – 17:24' (5x5)   3:2 Мэттьюс (Юнссон, Капанен) – 36:56' (5x5)   4:2 Бучневич (Шей) – 37:30' (5x5)   4:3 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 56:32' (5x4)   5:3 Маккегг (Бучневич) – 59:02' (en)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ. Хозяева проиграли во втором матче кряду, в свою очередь гости продлили победную серию до пяти матчей, вернув себе лидерство в Восточной конференции НХЛ и во всей лиге.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дебринкэт (Дак, Кейн) – 26:50' (5x4)   1:1 Курали (Грызлик, Бьорк) – 32:49' (5x5)   1:2 Макэвой (Дебраск, Крейчи) – 61:19' (4x4)
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