Куинн — о Шестёркине: всё, что он делает в Америке, — играет хорошо и выигрывает матчи

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3) оценил удачную игру российского голкипера Игоря Шестёркина.

«Это парень доказал, что является победителем, на каждом уровне, на котором он выступал в течение своей карьеры. Я уже как-то говорил, что Шестёркин приехал в Америку не в 20-летнем возрасте. Он уже доказал, что может быть успешным на высоком уровне.

Всё, что он делает в Америке, — играет хорошо и выигрывает матчи. При равенстве факторов решающую роль имеет твоя вера в игрока. Сегодня Игорь сделал своевременные сейвы, что всегда хорошо. При этом ему и не пришлось отражать 47 бросков, как это было в прошлом матче с этой командой», — цитирует Куинна Lohud.

29 декабря 2019 года голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев парировал 44 броска в победном матче с «Торонто».