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Гурьянов стал второй звездой матча «Далласа» с «Миннесотой»

Гурьянов стал второй звездой матча «Далласа» с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты».

Гурьянов стал автором одной из заброшенных шайб. Этот гол стал 15-м для российского форварда в этом сезоне, он делит первое место в списке лучших снайперов клуба с соотечественником Александром Радуловым и Роопе Хинцем.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Даллас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Техаса в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 65 очков. Следующий матч «Даллас» проведёт 9 февраля, соперником клуба станет «Сент-Луис Блюз».

Гурьянов забросил 15-ю шайбу в НХЛ
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