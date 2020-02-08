Гурьянов стал второй звездой матча «Далласа» с «Миннесотой»
Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты».
Гурьянов стал автором одной из заброшенных шайб. Этот гол стал 15-м для российского форварда в этом сезоне, он делит первое место в списке лучших снайперов клуба с соотечественником Александром Радуловым и Роопе Хинцем.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Даллас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Техаса в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 65 очков. Следующий матч «Даллас» проведёт 9 февраля, соперником клуба станет «Сент-Луис Блюз».
Гурьянов забросил 15-ю шайбу в НХЛ
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