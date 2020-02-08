Кудашов — об отменённом голе Рафикова: странное решение, толкового объяснения я не получил

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился впечатлениями от проигранного матча с командой Швеции (2:5) на Евротуре.
«Отменённый гол Рафикова — очень странное решение. Вы видели, что вратарь был за вратарской площадью, и если его игрок атакует, то должно быть удаление или же засчитанный гол. Объяснения толкового я не получил.
Команда у нас экспериментальная. Дали возможность молодым, перспективным ребятам проявить себя, почувствовать эту игру, набраться опыта. Это нам необходимо. Игроки молодёжного звена подустали немножко сегодня, но видно, что у них есть сыгранность.
В следующем матче нужно сыграть проще? Вы знаете, мы об этом и говорим. Брать ответственность на себя в атаке, играть смелее с шайбой, создавать моменты, бросать. В каких-то моментах нужно действительно сыграть попроще, мы иногда передерживаем шайбу, поэтому её и теряем. Это и есть международный опыт, здесь всё быстрее, к этому надо привыкать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 8 февраля 2020
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