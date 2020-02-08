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Рирден: Овечкин — талант, который рождается раз в поколение

Рирден: Овечкин — талант, который рождается раз в поколение
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре российского нападающего «столичных» Александра Овечкина, на счету которого 698 заброшенных шайб в НХЛ.

«Овечкин является талантом, рождающимся раз в поколение. Приходящие на арену люди должны понимать, как им повезло находиться там. Будем надеяться, что юбилей он отпразднует на домашней арене», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Сейчас Овечкин — восьмой снайпер в истории лиги, ближайший к нему — Майк Гартнер с 708 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).

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Грядущие 700 голов – это лишь верхушка айсберга.
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