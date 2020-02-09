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Рирден — о 2:7 с «Филадельфией»: «Вашингтон» получил то, что заслужил

Рирден — о 2:7 с «Филадельфией»: «Вашингтон» получил то, что заслужил
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (2:7).

«Сегодня мы проиграли по всем статьям. Играя с соперником по дивизиону так, как мы сегодня, успеха в этой лиге не добиться. В таблице мы там, где мы есть, но, как говорил уже не раз, наша игра сейчас не там, где она должна быть, что сегодняшний матч и проиллюстрировал.

Уступая сопернику во всех аспектах, на победы надеяться нечего. Как этот матч ни препарируй, позитива для нас в нём найти не получится. Сегодня мы получили то, что заслуживали. Это было неприемлемо, с какой стороны ни взглянуть», – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

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