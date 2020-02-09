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Ковальчук: «Монреаль» сражается с травмами, но это делает нас только сильнее

Ковальчук: «Монреаль» сражается с травмами, но это делает нас только сильнее
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о настрое команды и турнирном положении после победы (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». 36-летний форвард в овертайме забросил победную шайбу на второй минуте.

«Нам нужно рассчитывать лишь на себя, но в то же время следить за ситуацией в лиге. В таблице сохраняется напряжённость, но команда верит в свои силы. Мы сражаемся с травмами, болезнями и другими обстоятельствами, но всё это делает нас только сильнее», — приводит слова Ковальчука официальный сайт лиги.

Для Ильи эта шайба стала 17-й за карьеру в НХЛ в дополнительное время, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме.

«Монреаль» в 57 матчах «регулярки» набрал 61 очко и занимает 11-е место в Восточной конференции.

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