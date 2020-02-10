Куинн: Шестёркин знает, что он великолепен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).
«Если ты собираешься быть великим, тебе нужно знать, что ты великолепен, и он знает, что он великолепен. Думать, что ты великий, это не эгоизм. Уверенность и расслабленность – это всё у него есть», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
Шестёркин стал первой звездой матча, совершив 42 сейва. Также ему удалось установить сразу два клубных рекорда. Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх.
К тому же россиянин стал первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл две игры в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ сейвов.
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