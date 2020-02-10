Куинн — о вратарях «Рейнджерс»: главное — побеждать, поддерживать форму больше не будем

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) поделился мнением о вратарской конкуренции в команде.



«Играть продолжит лучший. Для нас больше не является приоритетом поддерживать людей в форме. Главное — побеждать, и играть будет тот, кто делает это хорошо», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Шестёркин стал первой звездой матча с «королями», совершив 42 сейва. Также ему удалось установить сразу два клубных рекорда. Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх.



К тому же россиянин стал первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл две игры в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ сейвов.

«Он знает, что великолепен». Шестёркин завоёвывает Нью-Йорк вслед за Панариным У русского вратаря очередная победа, 42 сейва и два новых рекорда.