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Куинн — о вратарях «Рейнджерс»: главное — побеждать, поддерживать форму больше не будем

Куинн — о вратарях «Рейнджерс»: главное — побеждать, поддерживать форму больше не будем
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) поделился мнением о вратарской конкуренции в команде.

«Играть продолжит лучший. Для нас больше не является приоритетом поддерживать людей в форме. Главное — побеждать, и играть будет тот, кто делает это хорошо», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Шестёркин стал первой звездой матча с «королями», совершив 42 сейва. Также ему удалось установить сразу два клубных рекорда. Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх.

К тому же россиянин стал первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл две игры в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ сейвов.

«Он знает, что великолепен». Шестёркин завоёвывает Нью-Йорк вслед за Панариным
У русского вратаря очередная победа, 42 сейва и два новых рекорда.
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