Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно. Мне звонили из Москвы

Известный нападающий Тим Стэплтон поделился мнением о резонансе, который вызвало его интервью о жизни в России. Ранее игрок в подкасте Spittin Chiclets негативно оценил российскую действительность.
«Запись подкаста с моим интервью вышла ночью, а ранним утром я получаю СМС от своего агента в КХЛ. «Тим, ты в трендах СМИ России!» Меня осенило: «Блин, это же подкаст». Спрашиваю: «Это хорошо или плохо?» Он говорит: «Ты уничтожил легендарного тренера Крикунова!» А я же просто рассказывал истории и не хотел его уничтожить. Да, у нас были споры, но я ничего не врал. Он мне: «Прежде всего запомни. Его зовут не Игорь, а Владимир Крикунов. Владимир!» Я такой: «Да, точно-точно. Но так даже лучше. Значит, я ничего не врал, ведь рассказывал об Игоре Крикунове!»
А потом я получил голосовое сообщение. Кто-то звонил мне четыре дня с неизвестного номера. Я даже подумал, что вдруг это коллекторы, хотят стрясти с меня денег. Вот, послушайте: «Тим Стэплтон, ты должен позвонить мне в Москву. Код страны ты знаешь. Ты должен позвонить мне сегодня по такому-то номеру. Ты должен позвонить сегодня!» А это уже угроза! Я так и не позвонил. Я подумал, что кто-то мог меня разыграть, но было реально страшно», — цитирует Стэплтона телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
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