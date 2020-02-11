Результаты матчей в НХЛ за 10 февраля 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли шесть матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Монреаль Канадиенс» — «Аризона Койотс» — 2:3. Хозяева прервали трёхматчевую победную серию.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Эванс (Казинс, Томпсон) – 00:51' (5x5) 2:0 Галлахер (Татар, Дано) – 01:52' (5x5) 2:1 Степан (Кессел) – 05:08' (5x5) 2:2 Холл (Дворак) – 36:36' (5x5) 2:3 Чикран (Келлер, Степан) – 59:00' (5x4)
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:5. Российский голкипер «столичных» Илья Самсонов уступил место в воротах Брэйдену Холтби после пятой пропущенной шайбы.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Бейли, Нельсон) – 03:30' (5x5) 0:2 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 06:16' (5x5) 1:2 Карлсон (Бекстрём) – 12:55' (5x5) 1:3 Тэйвз (Бейли, Пулок) – 18:06' (4x4) 1:4 Комаров (Нельсон, Ледди) – 20:45' (5x5) 1:5 Эберле (Ли, Барзал) – 30:36' (5x5) 2:5 Эллер (Хагелин, Кемпны) – 31:25' (5x5) 3:5 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 36:59' (5x4)
«Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз» — 4:1. Гости проиграли в четвёртом матче кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Уигар (Экблад, Барков) – 03:07' (5x5) 1:1 Проворов (Нисканен, Питлик) – 13:58' (5x5) 2:1 ван Римсдайк (Ворачек, Браун) – 25:24' (5x5) 3:1 Санхайм (ван Римсдайк, Лотон) – 39:08' (5x5) 4:1 Жиру – 58:51' (en)
«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Сергачёв, Пойнт) – 02:29' (4x4) 1:1 Бьёркстранд (Дюбуа, Бемстрём) – 23:44' (5x5) 1:2 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 60:31' (3x3)
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 6:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макьюэн (Миллер, Стечер) – 07:06' (5x5) 2:0 Саттер (Петтерссон, Хьюз) – 12:44' (5x4) 3:0 Бенн (Годетт, Руссель) – 13:51' (5x5) 4:0 Петтерссон (Эдлер, Стечер) – 20:58' (5x5) 4:1 Смит (Йози, Йернкрок) – 25:59' (5x4) 4:2 Гранлунд (Фаббро, Бонино) – 27:05' (5x5) 5:2 Миллер (Хьюз) – 38:00' (5x5) 6:2 Виртанен (Хьюз, Годетт) – 42:32' (5x4)
«Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» — 2:6.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Лучич (Баклунд, Андерссон) – 04:05' (5x4) 0:2 Ридер (Янковски, Риналдо) – 04:39' (5x5) 0:3 Риналдо (Годро, Монахан) – 09:23' (5x5) 1:3 Карлссон (Гудроу, Власик) – 12:47' (5x5) 2:3 Бёрнс (Майер, Карлссон) – 24:51' (5x4) 2:4 Янковски (Лучич, Ханифин) – 30:46' (5x5) 2:5 Ткачук (Ханифин) – 41:26' (5x4) 2:6 Баклунд (Манджапане, Лучич) – 54:08' (5x5)
«Флорида» уступила в четвёртом матче кряду. Бобровский пропустил 13 шайб на этом отрезке
«Вашингтон» провалился. Овечкин повторил худший матч в сезоне, Кузнецов получил травму
А Самсонов пропустил 5 голов и был заменён.
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:20
-
08:01
-
07:47
-
07:30
-
07:05
-
06:46
-
06:27
-
06:25
-
06:08
-
06:07
-
05:50
-
04:36
-
04:14
-
04:02
-
03:42
-
02:14
-
01:14
- 10 февраля 2020
-
23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:58
-
20:43
Партнерский контент