Результаты матчей в НХЛ за 10 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли шесть матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Монреаль Канадиенс» — «Аризона Койотс» — 2:3. Хозяева прервали трёхматчевую победную серию.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:5. Российский голкипер «столичных» Илья Самсонов уступил место в воротах Брэйдену Холтби после пятой пропущенной шайбы.

«Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз» — 4:1. Гости проиграли в четвёртом матче кряду.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 ОТ.

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 6:2.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» — 2:6.

«Флорида» уступила в четвёртом матче кряду. Бобровский пропустил 13 шайб на этом отрезке