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ЦСКА обыграл «Торпедо», Толчинский оформил дубль

ЦСКА обыграл «Торпедо», Толчинский оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней площадке победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски проиграли пятый из шести последних матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

На 16-й минуте действующий чемпион открыл счёт: точным броском отметился форвард Антон Слепышев, продливший свою результативную серию до 14 матчей. Во втором периоде у ЦСКА дубль оформил нападающий Сергей Толчинский, на что «Торпедо» ответило заброшенной шайбой форварда Тая Рэтти. В концовке основного времени точку в матче поставил защитник «армейцев» Алексей Марченко, поразивший пустые ворота соперника.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Слепышев (Кемпе, Капризов) – 15:43' (5x5)   1:1 Ратти (Шенфельд) – 32:59' (5x5)   2:1 Толчинский (Робинсон, Нестеров) – 36:49' (5x4)   3:1 Толчинский (Ибрагимов, Капризов) – 38:13' (5x5)   4:1 Марченко – 57:56' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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