ЦСКА обыграл «Торпедо», Толчинский оформил дубль

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней площадке победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски проиграли пятый из шести последних матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



На 16-й минуте действующий чемпион открыл счёт: точным броском отметился форвард Антон Слепышев, продливший свою результативную серию до 14 матчей. Во втором периоде у ЦСКА дубль оформил нападающий Сергей Толчинский, на что «Торпедо» ответило заброшенной шайбой форварда Тая Рэтти. В концовке основного времени точку в матче поставил защитник «армейцев» Алексей Марченко, поразивший пустые ворота соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.