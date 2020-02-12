Труба: Шестёркин обладает всеми качествами хорошего вратаря

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба оценил игру голкипера Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1). Он отразил 42 броска и одержал первую выездную победу в лиге. Для самого американского защитника этот матч стал первым в Виннипеге после обмена.

«С нетерпением ждал матча. Это было весело. Мы хотели выиграть этот матч, и очень приятно, что нам удалось это сделать. Но я в любом случае собирался запомнить сегодняшний день.

Игра Шестёркина? Игорь правильно выбирает позицию, прекрасно борется с траффиком. Он обладает всеми качествами хорошего вратаря», — цитирует Трубу New York Post.

Игорь установил новый клубный рекорд, став первым вратарём в истории «синерубашечников», одержавшим шесть побед в семи матчах за клуб.