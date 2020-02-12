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«Торонто» подписал новый контракт с партнёром Михеева по звену

«Торонто» подписал новый контракт с партнёром Михеева по звену
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новый контракт с нападающим Пьерром Энгваллем, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон. 23-летний шведский хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, годовая зарплата Энгвалля составит $ 1.25 млн.

Нападающий проводит свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге. Энгвалль принял участие в 35 матчах за основную команду «Торонто», записав на свой счёт 14 (7+7) баллов при показателе полезности «+6» и шести минутах штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляет 12 минут за матч. Ранее Энгвалль выступал в одном звене с Ильёй Михеевым, пока россиянин не получил травму.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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