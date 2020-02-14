Чего вы больше всего ждёте от нового президента КХЛ?

Сегодня, 14 февраля, вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов официально сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Чего вы больше всего ждёте от нового президента КХЛ?».

— Жёсткого потолка зарплат;

— матчей с клубами НХЛ;

— возвращения «Кузни» и «Лады»;

— отмены пауз на Евротур;

— участия клубов КХЛ в Лиге чемпионов;

— появления новых европейских команд.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Первым президентом КХЛ был Александр Медведев. В декабре 2014 года этот пост занял Чернышенко. 21 января 2020 года, после смены правительства России, Чернышенко был назначен вице-премьером, а по закону России гражданин, входящий в правительство, не может возглавлять коммерческие структуры.

Есмантович: перед Морозовым стоят важные задачи. Стоит рассмотреть вопрос потолка зарплат