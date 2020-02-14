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Чего вы больше всего ждёте от нового президента КХЛ?

Чего вы больше всего ждёте от нового президента КХЛ?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 14 февраля, вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов официально сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Чего вы больше всего ждёте от нового президента КХЛ?».

— Жёсткого потолка зарплат;
— матчей с клубами НХЛ;
— возвращения «Кузни» и «Лады»;
— отмены пауз на Евротур;
— участия клубов КХЛ в Лиге чемпионов;
— появления новых европейских команд.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Первым президентом КХЛ был Александр Медведев. В декабре 2014 года этот пост занял Чернышенко. 21 января 2020 года, после смены правительства России, Чернышенко был назначен вице-премьером, а по закону России гражданин, входящий в правительство, не может возглавлять коммерческие структуры.

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