Результаты матчей в НХЛ за 25 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 13 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:3 Б.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4. Хозяева после 11-матчевой победной серии уступили в третьем матче кряду.
«Филадельфия Флайерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 Б. Гости продлили победную серию на выезде до восьми матчей.
«Монреаль Канадиенс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 ОТ.
«Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз» — 1:4.
«Бостон Брюинз» — «Калгари Флэймз» — 2:5. Хозяева пропустили 14 шайб за два последних матча.
«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:4.
«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:5.
«Нэшвилл Предаторз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2.
«Миннесота Уайлд» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:4.
«Аризона Койотс» — «Флорида Пантерз» — 1:2.
«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ.
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