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Результаты матчей в НХЛ за 25 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 25 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Овечкин (Кузнецов, Орлов) – 01:55' (5x5)   2:0 Врана (Оши, Орлов) – 10:07' (5x5)   3:0 Хэтэуэй (Дауд, Паник) – 33:25' (5x5)   3:1 Элерс (Икин) – 38:33' (5x5)   3:2 Коннор – 48:39' (5x5)   3:3 Шайфли (Элерс) – 56:46' (5x5)   4:3 Овечкин – 65:00' (ПБ)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4. Хозяева после 11-матчевой победной серии уступили в третьем матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 09:46' (5x5)   1:1 Маззин (Спецца, Готье) – 12:48' (5x5)   1:2 Таварес (Бэрри, Мэттьюс) – 16:42' (5x4)   2:2 Марун (Пакетт, Шаттенкирк) – 31:54' (5x5)   2:3 Таварес (Нюландер) – 32:25' (5x5)   2:4 Нюландер (Марнер, Бэрри) – 34:21' (5x4)   3:4 Гурд (Шаттенкирк, Гудроу) – 47:27' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Обе-Кубель (ван Римсдайк, Нисканен) – 01:32' (5x4)   1:1 Келльман (Миддлтон, Хед) – 06:30' (5x5)   2:1 Хейз (Лотон, Конечны) – 23:51' (5x5)   3:1 Конечны (Хейз) – 29:41' (5x5)   4:1 Хейз (Лотон, Конечны) – 43:43' (5x5)   4:2 Грегор (Сёренсен) – 48:18' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 Б. Гости продлили победную серию на выезде до восьми матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Линдгрен, Деанджело) – 17:02' (5x5)   0:2 Маккегг (Лемье, Фокс) – 27:48' (5x5)   1:2 Пажо (Пулок, Бейли) – 37:04' (5x5)   1:3 Хауден (Смит, Линдгрен) – 49:34' (5x5)   2:3 Эберле (Барзал, Ли) – 54:23' (5x4)   3:3 Нельсон (Тэйвз, Барзал) – 59:42' (6x5)   3:4 Зибанеджад (Панарин) – 60:28' (3x3)

«Монреаль Канадиенс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Байрон (Доми) – 05:59' (5x5)   2:0 Уэбер (Татар, Дано) – 07:23' (5x5)   2:1 Хорват (Миллер, Хьюз) – 15:57' (5x4)   2:2 Эдлер (Виртанен, Годетт) – 35:36' (5x5)   3:2 Уил (Доми) – 40:50' (5x5)   3:3 Виртанен (Майерс, Годетт) – 45:53' (5x4)   3:4 Тоффоли (Хорват, Эдлер) – 61:35' (3x3)

«Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Бенн) – 00:51' (5x5)   0:2 Хинц (Гурьянов, Клингберг) – 17:20' (5x4)   0:3 Дикинсон (Хинц, Олексяк) – 19:09' (5x5)   1:3 Ахо (Славин, Свечников) – 22:33' (5x5)   1:4 Гурьянов (Хинц, Дикинсон) – 33:45' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Калгари Флэймз» — 2:5. Хозяева пропустили 14 шайб за два последних матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук (Баклунд, Ханифин) – 11:35' (5x5)   1:1 Маршан (Макэвой) – 30:08' (4x5)   1:2 Монахан (Годро, Стоун) – 33:25' (5x5)   1:3 Монахан (Ткачук, Густафссон) – 34:37' (5x4)   2:3 Вагнер (Курали, Линдхольм) – 53:09' (5x5)   2:4 Баклунд – 58:30' (5x5)   2:5 Баклунд (Ткачук) – 59:11' (en)

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Андерсон (Вуд, Мермис) – 01:15' (5x5)   0:2 Братт (Заха, Гусев) – 26:04' (5x4)   0:3 Палмьери (Хьюз, Сиверсон) – 28:51' (5x4)   1:3 Фильппула (Бертуцци, Ларкин) – 49:40' (5x4)   1:4 Гусев (Заха, Мюллер) – 53:39' (5x4)

«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шенн (Шварц, Перрон) – 00:33' (5x4)   1:1 Кит (Тэйвз) – 10:55' (5x4)   1:2 Мёрфи (Кубалик, Тэйвз) – 14:09' (5x5)   1:3 Кейн (Кит, Кубалик) – 21:13' (5x4)   2:3 Томас (Перрон, Сэнфорд) – 27:38' (5x5)   3:3 О'Райлли (Шварц, Шварц) – 43:47' (5x5)   4:3 Сэнфорд (Томас) – 44:03' (5x5)   4:4 Хаймор (Кемпф, Кит) – 45:16' (5x5)   4:5 Саад (Строум, Дак) – 48:16' (5x4)   5:5 Фолк (О'Райлли) – 49:28' (5x5)   6:5 Сэнфорд (Томас) – 53:35' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Сабурен, Хейнси) – 04:16' (5x5)   1:1 Блэквелл (Экхольм, Джохансен) – 04:36' (5x5)   1:2 Хлапик (Балцерс, Гаврилюк) – 18:34' (5x5)   2:2 Эллис (Гранлунд) – 25:17' (5x4)   3:2 Арвидссон (Йернкрок, Эллис) – 29:43' (5x4)

«Миннесота Уайлд» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Стаал (Фиала) – 01:34' (5x5)   1:1 Фолиньо (Нюквист, Харрингтон) – 13:33' (5x5)   2:1 Донато (Сутер, Пэтерин) – 19:13' (5x5)   3:1 Койву (Хартман) – 32:08' (5x5)   4:1 Койву (Донато, Хартман) – 39:49' (5x5)   4:2 Бемстрём – 41:55' (5x5)   4:3 Дюбуа – 43:16' (5x5)   5:3 Фиала (Стаал, Бродин) – 49:57' (5x5)   5:4 Веренски – 56:54' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Флорида Пантерз» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ричардсон (Хиностроза, Яльмарссон) – 14:16' (4x5)   1:1 Ватрано (Хоффман, Экблад) – 31:03' (5x5)   1:2 Хоффман (Юбердо, Барков) – 48:50' (5x4)

«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Милано – 05:46' (5x5)   2:0 Делорье (Ларссон, Дель Зотто) – 13:12' (5x5)   2:1 Эннис (Атанасиу, Макдэвид) – 29:09' (5x5)   2:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 44:23' (5x4)   3:2 Хенрик (Хайнен, Мэнсон) – 52:33' (5x5)   3:3 Атанасиу (Эннис, Макдэвид) – 55:25' (5x5)   4:3 Милано (Хенрик, Гецлаф) – 62:05' (4x3)
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