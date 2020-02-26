Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 25 февраля 2020 года

25 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 43-й гол в сезоне, благодаря чему вышел на первое место в НХЛ по голам в равных составах среди левых форвардов. Новичок «Кэпиталз» Илья Ковальчук завершил матч с показателем полезности "-2".
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 10 матчей и установив рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 42 броска из 45.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче, благодаря чему в пятый раз в карьере забросил не менее 30 шайб за сезон НХЛ, все пять – в составе «Лайтнинг». Российский форвард продлил результативную серию до 17 матчей. Голкипер «молний» Андрей Василевский парировал 19 бросков из 23.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|19 из 23
|82,6
|3:4
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|42 из 45
|93,3
|4:3 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|40 из 41
|97,6
|4:1
|Бобровский
|«Флорида»
|37 из 38
|97,4
|2:1
|Варламов
|«Айлендерс»
|24 из 28
|85,7
|3:4 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|0
|4
|1
|0
|-
|21.52
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+3
|0
|2
|1
|3
|-
|20.41
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|4
|1
|1
|-
|19.53
|Ковальчук (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|3
|2
|2
|-
|14.39
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|4
|0
|1
|56%
|20.04
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+1
|+1
|0
|1
|0
|1
|-
|11.06
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|17.50
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|15.58
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+1
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|13.45
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|67%
|12.33
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|50%
|18.12
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|17.13
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|5
|0
|-
|17.22
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|2
|1
|2
|4
|-
|22.09
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+2
|+1
|2
|0
|3
|2
|-
|24.14
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+2
|0
|2
|2
|2
|-
|25.24
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+2
|0
|2
|1
|1
|-
|25.53
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|1
|-
|22.19
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|0
|2
|2
|0
|-
|18.58
- 26 февраля 2020
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11:11
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11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16
-
06:14
-
06:01
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
05:35
-
05:13
-
04:51
-
04:03
-
03:48