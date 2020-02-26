Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 25 февраля 2020 года

25 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 43-й гол в сезоне, благодаря чему вышел на первое место в НХЛ по голам в равных составах среди левых форвардов. Новичок «Кэпиталз» Илья Ковальчук завершил матч с показателем полезности "-2".

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 10 матчей и установив рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 42 броска из 45.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче, благодаря чему в пятый раз в карьере забросил не менее 30 шайб за сезон НХЛ, все пять – в составе «Лайтнинг». Российский форвард продлил результативную серию до 17 матчей. Голкипер «молний» Андрей Василевский парировал 19 бросков из 23.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 19 из 23 82,6 3:4 Георгиев «Рейнджерс» 42 из 45 93,3 4:3 ОТ Худобин «Даллас» 40 из 41 97,6 4:1 Бобровский «Флорида» 37 из 38 97,4 2:1 Варламов «Айлендерс» 24 из 28 85,7 3:4 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 1+0 0 0 4 1 0 - 21.52 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+1 +3 0 2 1 3 - 20.41 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 +1 0 4 1 1 - 19.53 Ковальчук (н) «Вашингтон» 0+0 -2 0 3 2 2 - 14.39 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 4 0 1 56% 20.04 Гурьянов (н) «Даллас» 1+1 +1 0 1 0 1 - 11.06 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 1 1 1 - 17.50 Свечников (н) «Каролина» 0+1 0 0 3 1 0 - 15.58 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+1 0 0 3 0 0 - 13.45 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 2 2 0 67% 12.33 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -1 0 3 0 0 50% 18.12 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 3 0 0 - 17.13 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 5 0 - 17.22 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 2 1 2 4 - 22.09 Орлов (з) «Вашингтон» 0+2 +1 2 0 3 2 - 24.14 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +2 0 2 2 2 - 25.24 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +2 0 2 1 1 - 25.53 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -1 0 0 0 1 - 22.19 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -2 0 2 2 0 - 18.58

Ковальчук — о голевой ошибке: принял плохое решение и закончил с «-2», должен играть лучше