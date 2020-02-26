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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 25 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 25 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

25 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 43-й гол в сезоне, благодаря чему вышел на первое место в НХЛ по голам в равных составах среди левых форвардов. Новичок «Кэпиталз» Илья Ковальчук завершил матч с показателем полезности "-2".

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 10 матчей и установив рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 42 броска из 45.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче, благодаря чему в пятый раз в карьере забросил не менее 30 шайб за сезон НХЛ, все пять – в составе «Лайтнинг». Российский форвард продлил результативную серию до 17 матчей. Голкипер «молний» Андрей Василевский парировал 19 бросков из 23.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»19 из 2382,63:4
Георгиев«Рейнджерс»42 из 4593,34:3 ОТ
Худобин«Даллас»40 из 4197,64:1
Бобровский«Флорида»37 из 3897,42:1
Варламов«Айлендерс»24 из 2885,73:4 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»1+000410-21.52
Панарин (н)«Рейнджерс»1+1+30213-20.41
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10411-19.53
Ковальчук (н)«Вашингтон»0+0-20322-14.39
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10040156%20.04
Гурьянов (н)«Даллас»1+1+10101-11.06
Радулов (н)«Даллас»0+0-10111-17.50
Свечников (н)«Каролина»0+100310-15.58
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+100300-13.45
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00022067%12.33
Анисимов (н)«Оттава»0+0-1030050%18.12
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10300-17.13
Любушкин (з)«Аризона»0+000050-17.22
Куликов (з)«Виннипег»0+0+12124-22.09
Орлов (з)«Вашингтон»0+2+12032-24.14
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+20222-25.24
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+20211-25.53
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10001-22.19
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-20220-18.58
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