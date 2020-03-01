«Колорадо» обыграл в гостях «Нэшвилл», у Ничушкина "+2"

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (Теннеси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 3:2.
Шайбы в составе победителей забросили Габриэль Ландеског, Мартин Каут и Эрик Джонсон. У «Нэшвилла» отличились Виктор Арвидссон и Калле Йернкрок. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 37 секунд при показателе полезности "+2", в первом периоде он был удалён на две минуты. Форвард Владислав Наместников, 24 февраля обменённый в «Колорадо» из «Оттавы», отыграл 13 минут 11 секунд, результативными действиями не отметился. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 14 минут 48 секунд.
«Колорадо» и «Нэшвилл» занимают второе и четвёртое места соответственно в Центральном дивизионе Западной конференции.
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