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«Колорадо» обыграл в гостях «Нэшвилл», у Ничушкина "+2"

«Колорадо» обыграл в гостях «Нэшвилл», у Ничушкина "+2"
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (Теннеси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 3:2.

Шайбы в составе победителей забросили Габриэль Ландеског, Мартин Каут и Эрик Джонсон. У «Нэшвилла» отличились Виктор Арвидссон и Калле Йернкрок. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 37 секунд при показателе полезности "+2", в первом периоде он был удалён на две минуты. Форвард Владислав Наместников, 24 февраля обменённый в «Колорадо» из «Оттавы», отыграл 13 минут 11 секунд, результативными действиями не отметился. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 14 минут 48 секунд.

«Колорадо» и «Нэшвилл» занимают второе и четвёртое места соответственно в Центральном дивизионе Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Джонсон, Жирар) – 33:23' (5x5)   0:2 Каут (Джост, Макар) – 35:38' (5x5)   1:2 Арвидссон (Эллис, Йози) – 54:40' (5x5)   1:3 Джонсон – 59:03' (en)   2:3 Йернкрок (Эллис, Йози) – 59:58' (5x5)
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