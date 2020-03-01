И. Гимаев: «Салават» и «Авангард» — это сумасшедшие матчи, победа Уфы сенсацией не станет

Трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады — 1981 Ирек Гимаев поделился ожиданиями от серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2020 между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».
«Очень интересная пара. Жаль, что уфимцы и «Авангард» встречаются на такой ранней стадии — обе команды действуют очень здорово, зрелищно. «Салават» немного неровно прошёл регулярный чемпионат, но начался плей-офф, где всё стартует заново. Уверен, в уфимской команде все покажут свои лучшие качества. Соперники достойны друг друга.
Будет ли сенсацией победа «Салавата»? Нет, естественно. Действительно, «Салават» неровно играл этот сезон, но, повторюсь, в плей-офф все находят дополнительные резервы и силы. Все соберутся, важна будет каждая смена. Козыри у «Салавата» есть. Как воспитанник уфимского хоккея, буду, конечно, болеть за «Салават», но победа никому не дастся легко. Игры будут просто сумасшедшими», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 1 марта 2020
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